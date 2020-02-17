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Атлетико — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)
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21 футболист "Ливерпуля" вошел в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.В источнике
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Подробнее о событии
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«Атлетико» забил «Ливерпулю», команда Клоппа нанесла первый удар на 29 минуте. Онлайн 1/8 финала Лиги чемпионов и лучшие моменты

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«Атлетико» – «Ливерпуль». Стартовые составы

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Лига чемпионов. «Атлетико» - «Ливерпуль». Текстовая трансляция

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