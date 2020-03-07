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«Атлетико» и «Севилья» сильнейшего не выявили
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7 марта в Мадриде коллективы «Атлетико» и «Севилья» встретились в рамках 27 тура Примеры на стадионе «Ванда Метрополитано».В источнике
Подробнее о событии
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«Атлетико» дома сыграл вничью с «Севильей»

Матч ТВ вчера в 11:59
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«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей»

Спорт-Экспресс вчера в 11:59
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«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничью

Футбол России вчера в 12:02
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