Чемпионат«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания РоналдуПо данным источника, «Атлетико» необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписать контракт с Роналду.ЧемпионатПо информации The Times, мадридская команда хочет попытаться приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.Sports.ruОтмечается, что Гризманн уже был предложен «Пари Сен-Жермен».RT на русскомРоналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи.RT на русскомЧитать далееСвернутьСоветский спортЧемпионатReport.azЕвро-футбол.руSports.ruSport24.ruInc-news.ruSportliga.comLenta.ruLegalbetПодробнее о событии«Атлетико» готов избавиться от Гризманна ради подписания РоналдуСоветский спортвчера в 15:05The Times: «Атлетико» планирует расстаться с Гризманном ради контракта с РоналдуRT на русскомвчера в 14:26«Атлетико» собирается расстаться с Гризманном, чтобы подписать РоналдуSport24.ruвчера в 14:18Ради подписания Роналду, «Атлетико» готов избавиться от ГризманнаSport.ruвчера в 14:03«Атлетико» может продать Антуана Гризманна ради трансфера Криштиану РоналдуLenta.ruвчера в 13:51«Атлетико» предложил Гризманна «ПСЖ» ради покупки РоналдуLegalbetвчера в 13:44«Атлетико» готов прекратить сотрудничество с форвардом Антуаном ГризманномSports.ruвчера в 13:28Показать ещёОценить1