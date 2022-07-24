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«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду

По данным источника, «Атлетико» необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписать контракт с Роналду.
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По информации The Times, мадридская команда хочет попытаться приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
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Отмечается, что Гризманн уже был предложен «Пари Сен-Жермен».
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Роналду в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи.
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«Атлетико» готов избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
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