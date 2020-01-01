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«Атлетико» объявил о трансфере Суареса
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Нападающий Луис Суарес официально стал игроком "Атлетико". 33-летний уругвайский форвард подписал с "Атлетико" контракт на два года. Последним клубом Суареса была "Барселона".В источнике
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Суарес подписал контракт с «Атлетико» (ФОТО)

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«Атлетико» объявил о трансфере Суареса

Спорт-Экспресс 11:09
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Официально: Суарес стал игроком «Атлетико»

Матч ТВ 10:54
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