НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Барселона» подтвердила переход Луиса Суареса в «Атлетико»Месси об уходе Суареса из «Барселоны»: ты не заслужил такого изгнанияФутболист «Барселоны» Суарес покинул базу в слезахПрезидент «Атлетико» высказался о СуаресеМидо: хотелось бы увидеть реакцию Кумана на слова Месси о СуаресеГлавное«Атлетико» объявил о подписании Луиса СуаресаБоттас выиграл вторую практику Гран-при РоссииГлушаков может подписать соглашение с «Химками» в понедельникЗинченко может перейти в «Барселону» на правах арендыВалерий Карпин назвал причину вылета «Ростова» из Лиги ЕвропыSoccer.ru«Атлетико» объявил о подписании Луиса СуаресаSportliga.com13Sportliga.comМатч ТВSports.ruНева СпортSportbox.RUОбщественная служба новостейЕвро-футбол.руRT на русскомFootballHDСпорт-ЭкспрессFootball-fun.ruРоссийская газетаГазета.Ru"Атлетико" на официальном сайте объявил о подписания контракта с форвардом Луисом Суаресом, ранее выступавшим за "Барселону". Соглашение с уругвайским футболистом подписано до лета 2022 года.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Игроки «Атлетико» прогнали Суареса через тоннельЧемпионат 13:19Суарес подписал контракт с «Атлетико» (ФОТО)Sport.ru 11:44Суарес провел первую тренировку с «Атлетико»Спорт-Экспресс 13:30рекламаЕщё по теме«Барселона» подтвердила переход Луиса Суареса в «Атлетико»Месси об уходе Суареса из «Барселоны»: ты не заслужил такого изгнанияФутболист «Барселоны» Суарес покинул базу в слезахПрезидент «Атлетико» высказался о СуаресеМидо: хотелось бы увидеть реакцию Кумана на слова Месси о СуаресеГлавное«Атлетико» объявил о подписании Луиса СуаресаБоттас выиграл вторую практику Гран-при РоссииГлушаков может подписать соглашение с «Химками» в понедельникЗинченко может перейти в «Барселону» на правах арендыВалерий Карпин назвал причину вылета «Ростова» из Лиги ЕвропыНовости