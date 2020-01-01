«Атлетико» объявил о подписании Луиса Суареса

"Атлетико" на официальном сайте объявил о подписания контракта с форвардом Луисом Суаресом, ранее выступавшим за "Барселону". Соглашение с уругвайским футболистом подписано до лета 2022 года.