«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанский "Атлетико" обыграл английский "Ливерпуль" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал еврокубка.