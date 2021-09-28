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«Атлетико» обыграл «Милан», забив решающий гол с пенальти в добавленное время

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ИА Красная Весна
Сегодня, 28 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Милан» — «Атлетико». «Матрасники» одержали победу со счётом 2:1. Счёт матча был открыт в первом тайме.В источнике
Подробнее о событии
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