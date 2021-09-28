Чемпионат«Атлетико» обыграл «Милан», забив решающий гол с пенальти в добавленное времяЕвро-футбол.руЧемпионатSportbox.RUПлеймейкерSoccernews.ruSports.ruSport24.ruBigmir)netСоветский спортLiveSport.ruRT на русскомSmotrim.ruVprognoze.ruMetaratingsFootball-fun.ruUA-ФутболBookmaker-ratings.ruOverbettingVerybet.ruREGNUMЕвроставкаИА Красная ВеснаСегодня, 28 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Милан» — «Атлетико». «Матрасники» одержали победу со счётом 2:1. Счёт матча был открыт в первом тайме.В источникеОценить1КомментироватьПодробнее о событииСуарес впервые с 2015 года забил на выезде в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс00:22«Милан» проиграл «Атлетико» в первом с 2014 года домашнем матче Лиги чемпионовРИА Новости17:15Луис Суарес впервые за 6 лет забил гол в выездном матче Лиги чемпионовЧемпионат18:13«Милан» в меньшинстве уступил мадридскому «Атлетико»REGNUM17:06«Атлетико» одержал волевую победу над «Миланом» на «Сан-Сиро»Overbettingвчера в 16:59Суарес впервые за 6 лет забил гол в выездном матче Лиги чемпионовSport24.ru18:49Суарес впервые за 6 лет сумел отметиться голом в выездном матче Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру17:22Показать ещё