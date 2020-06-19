НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
«Атлетико» отказал клубу АПЛ в продаже Феликса за 150 млн евро
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Sportliga.com
  • NEWS.am Sport
  • Матч ТВ
Феликс перешел в состав «Атлетико» в 2019 году. Сумма трансфера составила 126 млн евро. До этого он выступал за «Бенфику» и «Порту».В источнике
Подробнее о событии
alt

«Атлетико» отказался продавать Фелиша английскому клубу за 150 млн евро

Sport24.ru 11:48 
alt

«Атлетико» отказался продать Фелиша клубу АПЛ за € 150 млн. Ранее им интересовался «Сити»

Чемпионат 11:28
alt

Клуб АПЛ предлагал за Фелиша 150 миллионов евро

Евро-футбол.ру 10:31
реклама
Главное
Новости