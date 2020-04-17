«Атлетико» поборется с «Наполи» за Азмуна
Мадридский «Атлетико» заинтересовался нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno. «Атлетико» поборется за форварда с «Наполи», который также хочет приобрести иранца. Сумма трансфера может составить около € 25 млн.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Mundonapoli со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno, также за футболистом следит мадридский «Атлетико», сумма трансфера может составить от 25 до 30 миллионов евро.
Спорт-Экспресс вчера в 08:05
Чемпионат 18 апреля в 12:42
Матч ТВ 18 апреля в 12:33