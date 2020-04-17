«Атлетико» поборется с «Наполи» за Азмуна

Мадридский «Атлетико» заинтересовался нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno. «Атлетико» поборется за форварда с «Наполи», который также хочет приобрести иранца. Сумма трансфера может составить около € 25 млн.