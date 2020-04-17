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«Атлетико» поборется с «Наполи» за Азмуна
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Мадридский «Атлетико» заинтересовался нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno. «Атлетико» поборется за форварда с «Наполи», который также хочет приобрести иранца. Сумма трансфера может составить около € 25 млн.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает Mundonapoli со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno, также за футболистом следит мадридский «Атлетико», сумма трансфера может составить от 25 до 30 миллионов евро.
Матч ТВ 18 апреля в 12:33
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Азмун подходит «Атлетико» и нужен «Наполи». Но «Зениту» — больше

Спорт-Экспресс вчера в 08:05
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«Атлетико» поборется с «Наполи» за Азмуна

Чемпионат 18 апреля в 12:42
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СМИ: «Атлетико» составит конкуренцию «Наполи» в борьбе за Азмуна

Матч ТВ 18 апреля в 12:33
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