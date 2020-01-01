НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Зенит» одержал победу над ЦСКА в чемпионате России по футболуОвечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»Защитник «Локомотива» Кверквелия перешел на правах аренды в «Ротор»Хельмут Марко заявил о недовольстве Red Bull результатами КвятаГазизов потребовал извинений перед «Спартаком» и «Уфой»Sportbox.RU«Атлетико» подписал четырехлетний контракт с хорватским голкиперомSports.ru6Sports.ruMetaratingsНева СпортМатч ТВГазета.RuSoccernews.ru«Атлетико» объявил о переходе голкипера хорватского «Локомотива» Иво Грбича. Контракт с 24-летним вратарем заключен до 2024 года.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Атлетико» подписал четырехлетний контракт с хорватским голкиперомМатч ТВ 12:37«Атлетико» подписал четырехлетний контракт с хорватским голкиперомSportbox.RU 12:37«Атлетико» подписал вратаря «Локомотивы»Чемпионат 12:15рекламаГлавное«Зенит» одержал победу над ЦСКА в чемпионате России по футболуОвечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»Защитник «Локомотива» Кверквелия перешел на правах аренды в «Ротор»Хельмут Марко заявил о недовольстве Red Bull результатами КвятаГазизов потребовал извинений перед «Спартаком» и «Уфой»Новости