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«Атлетико» подписал четырехлетний контракт с хорватским голкипером
Sports.ru
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  • Газета.Ru
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«Атлетико» объявил о переходе голкипера хорватского «Локомотива» Иво Грбича. Контракт с 24-летним вратарем заключен до 2024 года.В источнике
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«Атлетико» подписал четырехлетний контракт с хорватским голкипером

Матч ТВ 12:37
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«Атлетико» подписал четырехлетний контракт с хорватским голкипером

Sportbox.RU 12:37
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«Атлетико» подписал вратаря «Локомотивы»

Чемпионат 12:15
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