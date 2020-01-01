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«Атлетико» представил домашнюю форму на следующий сезон
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Мадридский футбольный клуб «Атлетико» презентовал домашнюю форму команды на сезон-2020/21. Фотография формы опубликована на сайте клуба.В источнике
Подробнее о событии
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«Атлетико» представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Metaratings 05:21
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«Атлетико» представил домашнюю форму на следующий сезон

RT на русском 05:18
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Новая домашняя форма «Атлетико»

Евро-футбол.ру 05:11
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