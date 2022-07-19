Спорт-Экспресс«Атлетико» продал название домашнего стадиона«Атлетико» сменил название домашнего стадиона.Спорт-ЭкспрессДоговор с «Wanda Group» закончился в прошлом сезоне.ЧемпионатНовым партнёром клуба стало агентство недвижимости с названием «Civitas Pacensis» «Civitas» будет платить «Атлетико» 10 млн евро в год.Soccer.ruПредыдущий спонсор «Wanda Group» заплатил € 50 млн в общей сложности за пять лет, которые длилась сделка между китайским брендом и мадридским клубом.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руRuNews24.ruODDS.ruFootballHDSmotrim.ruLiveResult.RuSport24.ruБомбардир.руПодробнее о событииСтадион «Атлетико» в ближайшее время сменит свое названиеSport24.ru10:14Мадридский «Атлетико» продал название своего стадионаSmotrim.ru08:42«Атлетико» сменит название домашнего стадионаБомбардир.ру08:35«Атлетико» сменил название своего стадионаSoccer.ru08:28«Атлетико» продал название домашнего стадионаСпорт-Экспресс08:24Мадридский «Атлетико» сменил название стадионаODDS.ru08:12Мадридский «Атлетико» сменил название своего стадионаЧемпионат08:04Показать ещёОценить2