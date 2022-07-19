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Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

«Атлетико» продал название домашнего стадиона

«Атлетико» сменил название домашнего стадиона.
Спорт-Экспресс
Договор с «Wanda Group» закончился в прошлом сезоне.
Чемпионат
Новым партнёром клуба стало агентство недвижимости с названием «Civitas Pacensis» «Civitas» будет платить «Атлетико» 10 млн евро в год.
Soccer.ru
Предыдущий спонсор «Wanda Group» заплатил € 50 млн в общей сложности за пять лет, которые длилась сделка между китайским брендом и мадридским клубом.
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Стадион «Атлетико» в ближайшее время сменит свое название
Sport24.ru10:14
Мадридский «Атлетико» продал название своего стадиона
Smotrim.ru08:42
«Атлетико» сменит название домашнего стадиона
Бомбардир.ру08:35
«Атлетико» сменил название своего стадиона
Soccer.ru08:28
«Атлетико» продал название домашнего стадиона
Спорт-Экспресс08:24
Мадридский «Атлетико» сменил название стадиона
ODDS.ru08:12
Мадридский «Атлетико» сменил название своего стадиона
Чемпионат08:04

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