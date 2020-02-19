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«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов
БелТА
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В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала. В одном из них действующий обладатель трофея "Ливерпуль" уступил на выезде "Атлетико" - 0:1В источнике
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Неудачное выступление «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

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