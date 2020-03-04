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Marca: Ракитич согласовал контракт с «Атлетико»
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По данным изданий, агенты клуба в конце февраля встречались с 31-летним футболистом. Стороны согласовали условия контракта.В источнике
Подробнее о событии
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Ракитич близок к переходу в «Атлетико»

Sport.ru 02:59
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«Атлетико» провел переговоры с Ракитичем и согласовал с ним контракт

Sport24.ru 02:36 
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Источник: Ракитич согласовал контракт с «Атлетико»

Спорт-Экспресс 01:50
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