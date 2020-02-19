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Диего Симеоне: «Команда и болельщики были единым целым»
Вести.Ru
  • Вести.Ru2:00
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Ливерпулем" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике
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Диего Симеоне: В игре против «Ливерпуля» «Атлетико» был лучшей командой в мире

Советский спорт вчера в 23:29 
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Тренер «Атлетико» Симеоне: сегодня мы были лучшей командой в мире

Газета.Ru вчера в 20:52
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Симеоне: «Мы победили лучшую команду мира, но не завоевали трофей»

Soccer.ru вчера в 19:03 
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