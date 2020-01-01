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«Атлетико» выкупил права на Карраско
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Бельгиец подписал контракт с мадридским клубом до лета 2024 года. Напомним, что зимой 2018 года "Атлетико" продал Карраско в китайский клуб "Далянь Ифан".В источнике
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Карраско перешел в «Атлетико»

Футбол России 11:37
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Карраско подписал с «Атлетико» контракт до 2024 года. Он был в Мадриде в аренде

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«Атлетико» выкупил трансфер Янника Карраско

Чемпионат 10:58
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