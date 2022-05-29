Бомбардир.руАудитория телеграма Кубка России считает, что трофей возьмет «Спартак»Задан вопрос, кто выиграет в финале: «Спартак» или «Динамо». Большинство считает, что трофей достанется «Спартаку», который в этом году отпраздновал столетие.Бомбардир.руНа десятой минуте гол забил Александр Соболев.Sport.ru«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках», которая начнется в 17:00 по Москве.Бомбардир.руОднако после просмотра VAR было определено, что положения вне игры не было.Sport.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Спартак» - «Динамо» - 1:0: Соболев выводит красно-белых вперёд. ВИДЕОSport.ru10:33Финал Кубка России. «Спартак» - «Динамо». После первого тайма – 1:0ВсеПроСпорт.ру11:02Аудитория телеграма Кубка России считает, что трофей возьмет «Спартак»Бомбардир.ру05:49Показать все источникиОценить