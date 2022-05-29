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Аудитория телеграма Кубка России считает, что трофей возьмет «Спартак»

Задан вопрос, кто выиграет в финале: «Спартак» или «Динамо». Большинство считает, что трофей достанется «Спартаку», который в этом году отпраздновал столетие.
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На десятой минуте гол забил Александр Соболев.
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«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках», которая начнется в 17:00 по Москве.
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Однако после просмотра VAR было определено, что положения вне игры не было.
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«Спартак» - «Динамо» - 1:0: Соболев выводит красно-белых вперёд. ВИДЕО
Sport.ru10:33
Финал Кубка России. «Спартак» - «Динамо». После первого тайма – 1:0
ВсеПроСпорт.ру11:02
Аудитория телеграма Кубка России считает, что трофей возьмет «Спартак»
Бомбардир.ру05:49
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