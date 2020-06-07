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Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Кельн». Текстовая трансляция
В 19:00 мск. начинается матч 30-го тура чемпионата Германии между "Аугсбургом" и "Кельном" (стадион "ВВК-Арена").В источнике
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Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Кельн». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках вчера в 11:55
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«Аугсбург» — «Кельн». Трансляция

Sport24.ru вчера в 10:15
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