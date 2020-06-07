Футбол на Куличках

Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Кельн». Текстовая трансляция

В 19:00 мск. начинается матч 30-го тура чемпионата Германии между "Аугсбургом" и "Кельном" (стадион "ВВК-Арена").