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«Аугсбург» и «Кельн» сыграли вничью
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«Аугсбург» дома сыграл вничью с «Кельном» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии. В составе хозяев отличился защитник Филипп Макс, у гостей — форвард Антони Модест.В источнике
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«Аугсбург» — «Кельн». Видеообзор матча 30-го тура Бундеслиги

Sport24.ru 17:01 
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«Кёльн» упустил победу над «Аугсбургом» в Бундеслиге

Чемпионат 13:53
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Аугсбург – Кёльн 1:1

Футбол России 12:09
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