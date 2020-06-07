«Аугсбург» и «Кельн» сыграли вничью

«Аугсбург» дома сыграл вничью с «Кельном» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии. В составе хозяев отличился защитник Филипп Макс, у гостей — форвард Антони Модест.