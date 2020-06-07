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«Аугсбург» и «Кельн» сыграли вничью
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«Аугсбург» дома сыграл вничью с «Кельном» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии. В составе хозяев отличился защитник Филипп Макс, у гостей — форвард Антони Модест.В источнике
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«Кёльн» упустил победу над «Аугсбургом» в Бундеслиге

Чемпионат 13:53
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«Аугсбург» и «Кельн» сыграли вничью

Спорт-Экспресс 13:53
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«Кельн» и «Аугсбург» сыграли вничью в 30-м туре Бундеслиги

Sport24.ru 14:02 
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