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«Аугсбург» победил «Кельн» в чемпионате Германии

«Аугсбург» победил «Кельн» в матче 15-го тура чемпионата Германии.
Спорт-Экспресс
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
РИА Новости
«Кёльн» – «Аугсбург»: история очных встреч Предстоящая игра станет для команд юбилейной, 20-й друг с другом.
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На 88-й минуте удвоил преимущество Никлас Дорш.
Спорт-Экспресс
Soccernews.ru
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Евро-футбол.ру
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«Кельн» проиграл «Аугсбургу» в Бундеслиге
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Sport24.ru16:23
«Аугсбург» победил «Кельн» в чемпионате Германии
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«Кельн» сыграет с «Аугсбургом» в первом матче 15-го тура Бундеслиги
REGNUMвчера в 13:50
Чемпионат Германии. Бундеслига: стартовые составы на матч Кёльн — Аугсбург
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