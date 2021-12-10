Спорт-Экспресс«Аугсбург» победил «Кельн» в чемпионате Германии«Аугсбург» победил «Кельн» в матче 15-го тура чемпионата Германии.Спорт-ЭкспрессВстреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.РИА Новости«Кёльн» – «Аугсбург»: история очных встреч Предстоящая игра станет для команд юбилейной, 20-й друг с другом.BetassistНа 88-й минуте удвоил преимущество Никлас Дорш.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьSoccernews.ruBetassistЕвро-футбол.руПодробнее о событии«Кельн» проиграл «Аугсбургу» в БундеслигеSoccernews.ru16:30«Кёльн» дома оступился в матче с «Аугсбургом»Евро-футбол.ру16:28«Аугсбург» победил «Кельн» в гостевом матче бундеслиги благодаря голам Хана и ДоршаРИА Новости16:25«Аугсбург» победил «Кельн», прервав его 4-матчевую беспроигрышную сериюSport24.ru16:23«Аугсбург» победил «Кельн» в чемпионате ГерманииСпорт-Экспресс16:22«Кельн» сыграет с «Аугсбургом» в первом матче 15-го тура БундеслигиREGNUMвчера в 13:50Чемпионат Германии. Бундеслига: стартовые составы на матч Кёльн — АугсбургOverbettingвчера в 13:38Показать ещёОценить