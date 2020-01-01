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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Авдеев назвал задачу «Торпедо» на следующий сезон
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о задаче команды на следующий сезон. В минувшем она заняла четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.В источнике
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Авдеев рассказал, может ли Семин стать главным тренером «Торпедо»

Metaratings 07:56
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«Футбол был плохой». Авдеев — о зимних новичках «Торпедо»

Спорт-Экспресс 07:55
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