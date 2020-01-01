НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСемин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» КикнадзеНорицын объяснил переход в сборную Болгарии по биатлонуЕмельянов покинул пост главного тренера ФК «Оренбург»Футболист Павел Погребняк заразился коронавирусомФутболист Кузяев не планирует продлевать контракт с «Зенитом»Спорт-ЭкспрессАвдеев назвал задачу «Торпедо» на следующий сезонСпорт-Экспресс1Спорт-ЭкспрессОсновной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о задаче команды на следующий сезон. В минувшем она заняла четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Авдеев рассказал, может ли Семин стать главным тренером «Торпедо»Metaratings 07:56«Футбол был плохой». Авдеев — о зимних новичках «Торпедо»Спорт-Экспресс 07:55рекламаГлавноеСемин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» КикнадзеНорицын объяснил переход в сборную Болгарии по биатлонуЕмельянов покинул пост главного тренера ФК «Оренбург»Футболист Павел Погребняк заразился коронавирусомФутболист Кузяев не планирует продлевать контракт с «Зенитом»Новости