Авдеев назвал задачу «Торпедо» на следующий сезон

Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о задаче команды на следующий сезон. В минувшем она заняла четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.