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Авдеев рассказал, может ли Семин стать главным тренером «Торпедо»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Южные горизонты
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал, рассматривает ли клуб кандидатуру Юрия Семина в качестве нового главного тренера.В источнике
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