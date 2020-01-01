Авен считает, что ФК «Спартак» должен дать поработать тренеру Тедеско

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года. "Спартак" проведет матч 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги дома с "Локомотивом", начало в 20:30 мск.