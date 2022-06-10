ЧемпионатАвстрия — Франция 1:110 июня сборная Австрии принимала на своём поле национальную команду Франции в рамках третьего тура группового этапа Лиги А в Лиге наций.ЧемпионатИгра прошла в Вене и завершилась со счётом 1:1.RT на русскомНа 83-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет.Smotrim.ruФранция имеет в своем активе только 2 очка и остается на последнем месте в группе.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьLiveSport.ruSmotrim.ruЕвро-футбол.руLiveResult.RuСпорт-ЭкспрессМатч ТВBetassistИА Красная ВеснаLegalbetПодробнее о событииГол Мбаппе спас сборную Франции от поражения в Лиге наций в матче с АвстриейBetassistвчера в 16:51Гол Мбаппе спас сборную Франции от поражения в матче Лиги наций с командой АвстрииМатч ТВвчера в 16:44Гол Мбаппе помог Франции избежать поражения от АвстрииLegalbetвчера в 16:38Гол Мбаппе принёс Франции ничью в матче с Австрией в Лиге нацийRT на русскомвчера в 16:36Гол Мбаппе спас Францию от поражения в матче с АвстриейЧемпионатвчера в 16:36Гол Мбаппе позволил Франции уйти от поражения в матче против АвстрииСпорт-Экспрессвчера в 16:36Мбаппе принес Франции ничью в матче Лиги наций с АвстриейLiveSport.ruвчера в 16:42Показать ещёОценить