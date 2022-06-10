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Австрия — Франция 1:1

10 июня сборная Австрии принимала на своём поле национальную команду Франции в рамках третьего тура группового этапа Лиги А в Лиге наций.
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Игра прошла в Вене и завершилась со счётом 1:1.
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На 83-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет.
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Франция имеет в своем активе только 2 очка и остается на последнем месте в группе.
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