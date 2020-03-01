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Тамбов — Рубин 0:0 (1-й тайм)
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Автобус казанского "Рубина" прибыл на другой стадион в Нижнем Новгороде перед матчем 20-го тура чемпионата России против "Тамбова", сообщает РИА "Новости".В источнике
Подробнее о событии
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«Незапланированная экскурсия». Автобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»

Sportbox.RU 05:41
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«Незапланированная экскурсия». Автобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»

Матч ТВ 05:41
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Автобус привез «Рубин» на другую арену перед игрой с «Тамбовом»

РИА Новости 05:25
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