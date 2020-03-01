НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Тамбов» и «Рубин» определились с составами на матч чемпионата РоссииМолодежный состав «Тамбова» обыграл сверстников из «Рубина»«Тамбов» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 14:00Слуцкий оценил состояние «Рубина» перед возвращением РПЛФутбольные эксперты прогнозируют «Тамбову» победу над «Рубином»ГлавноеБоец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победыБочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в РаубичахРоссийские лыжницы остались без медалей в эстафете на этапе КМ в ЛахтиФанат «Зенита» в одиночку проник на трибуну «Локомотива» и был избитТамбов — Рубин 0:0 (1-й тайм)Газета.RuТамбов — Рубин 0:0 (1-й тайм)Спорт день за днем10Спорт день за днемТатар-информМатч ТВНева СпортКазанские ведомостиРеальное времяГазета.RuНовый ВекSports.ruКП - КазаньАвтобус казанского "Рубина" прибыл на другой стадион в Нижнем Новгороде перед матчем 20-го тура чемпионата России против "Тамбова", сообщает РИА "Новости".В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Незапланированная экскурсия». Автобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»Sportbox.RU 05:41«Незапланированная экскурсия». Автобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»Матч ТВ 05:41Автобус привез «Рубин» на другую арену перед игрой с «Тамбовом»РИА Новости 05:25рекламаЕщё по теме«Тамбов» и «Рубин» определились с составами на матч чемпионата РоссииМолодежный состав «Тамбова» обыграл сверстников из «Рубина»«Тамбов» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 14:00Слуцкий оценил состояние «Рубина» перед возвращением РПЛФутбольные эксперты прогнозируют «Тамбову» победу над «Рубином»ГлавноеБоец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победыБочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в РаубичахРоссийские лыжницы остались без медалей в эстафете на этапе КМ в ЛахтиФанат «Зенита» в одиночку проник на трибуну «Локомотива» и был избитТамбов — Рубин 0:0 (1-й тайм)Новости