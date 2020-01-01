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Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями
TUT.BY
  • Piter.tv0:36
Как сообщает пресс-служба лиссабонской команды, автобус был атакован на пути между стадионом Эштадиу да Луш и тренировочной базой клуба.В источнике
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Подробнее о событии
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В соцсетях появилось видео нападения на автобус «Бенфики»

Sportbox.RU 04:01
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В соцсетях появилось видео нападения на автобус «Бенфики»

Матч ТВ 04:01
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На автобус с игроками «Бенфики» было совершено нападение, есть пострадавшие

Футбол России 02:14
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