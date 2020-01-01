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«Аякс» следит за нападающим «Локомотива»
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18-летний форвард "Локомотива" Максим Турищев попал в сферу интересов "Аякса".В источнике
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«Аякс» проявляет интерес к 18-летнему воспитаннику «Локомотива»

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