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«Аякс» объявил о возвращении Стекеленбурга
Спорт-Экспресс
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Остаток нынешнего сезона Стекеленбург проведет в «Эвертоне». Напомним, что бывший вратарь сборной Нидерландов выступал за «Аякс» с 1997 по 2011 год.В источнике
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Экс-голкипер сборной Голландии Стекеленбург вернулся в "Аякс

Soccernews.ru 10:11
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«Аякс» объявил о возвращении Стекеленбурга

Матч ТВ 10:03
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«Аякс» объявил о возвращении Стекеленбурга

Sportbox.RU 10:03
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