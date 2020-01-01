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«Аякс» объявил о возвращении Стекеленбурга
Спорт-Экспресс
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Голкипер «Эвертона» Мартек Стекеленбург на правах свободного агента перешел в «Аякс», сообщается на официальном сайте клуба.В источнике
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«Аякс» объявил о возвращении Мартена Стекеленбурга

Чемпионат 10:34
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«Аякс» объявил о возвращении Стекеленбурга

Sportbox.RU 10:03
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«Аякс» объявил о возвращении Стекеленбурга

Матч ТВ 10:03
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