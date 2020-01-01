«Аякс» предложил «Барселоне» €15 млн за Суареса

Амстердам, 20 августа 2020, 15:26 — REGNUM Амстердамский «Аякс» предложил «Барселоне» €15 млн за нападающего Луиса Суареса. Об этом 20 августа сообщает Goal.com.