НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Зенит» одержал победу над ЦСКА в чемпионате России по футболуЗащитник «Локомотива» Кверквелия перешел на правах аренды в «Ротор»«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионовРоналд Куман назначен главным тренером «Барселоны»REGNUM«Аякс» предложил «Барселоне» €15 млн за СуаресаМатч ТВ16Матч ТВЧемпионатSports.ruГазета.RuBetOnTelegraf.com.uaODDS.ruMetaratingsSportliga.comUA-ФутболLiveSport.ruЕвро-футбол.руSportLand24.ruSoccernews.ruRT на русском46ТВАмстердам, 20 августа 2020, 15:26 — REGNUM Амстердамский «Аякс» предложил «Барселоне» €15 млн за нападающего Луиса Суареса. Об этом 20 августа сообщает Goal.com.В источнике Комментировать37Подробнее о событии «Аякс» предложил «Барселоне» € 15 млн за Луиса СуаресаЧемпионат 07:42«Аякс» предложил «Барселоне» 15 млн евро за СуаресаЕвро-футбол.ру 08:12«Аякс» предложил за Суареса 15 млн евроSports.ru 06:10рекламаГлавное«Зенит» одержал победу над ЦСКА в чемпионате России по футболуЗащитник «Локомотива» Кверквелия перешел на правах аренды в «Ротор»«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионовРоналд Куман назначен главным тренером «Барселоны»Новости