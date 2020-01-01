НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФергюсон отреагировал на отмену боя с НурмагомедовымДрачев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку«Адмирал» снялся с нового сезона КХЛ из-за коронавирусаДзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советуюНазваны лучшие игроки НХЛ по версии хоккеистовSportbox.RU«Аякс» призвал досрочно завершить сезонСпорт-Экспресс1Спорт-ЭкспрессРанее Королевский футбольный союз Нидерландов объявил на своем официальном сайте, что Эредивизи не возобновится как минимум до 28 апреля.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Овермарс призвал отменить сезон в ГолландииСпорт-Экспресс вчера в 20:28«Аякс» призвал досрочно завершить сезонМатч ТВ вчера в 19:56«Аякс» призвал досрочно завершить сезонSportbox.RU вчера в 19:56рекламаГлавноеФергюсон отреагировал на отмену боя с НурмагомедовымДрачев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку«Адмирал» снялся с нового сезона КХЛ из-за коронавирусаДзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советуюНазваны лучшие игроки НХЛ по версии хоккеистовНовости