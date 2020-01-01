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«Аякс» призвал досрочно завершить сезон
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Ранее Королевский футбольный союз Нидерландов объявил на своем официальном сайте, что Эредивизи не возобновится как минимум до 28 апреля.В источнике
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Овермарс призвал отменить сезон в Голландии

Спорт-Экспресс вчера в 20:28
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«Аякс» призвал досрочно завершить сезон

Матч ТВ вчера в 19:56
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«Аякс» призвал досрочно завершить сезон

Sportbox.RU вчера в 19:56
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