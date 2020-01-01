«Аякс» продлил контракт с 36-летним Хунтелааром

«Аякс» объявил о продлении контракта с нападающим Клаасом-Яном Хунтелааром. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на один сезон. Предыдущий договор истекал этим летом.