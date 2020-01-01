НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной РоссииУЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 годФергюсон вызвал Макгрегора на бой«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матчеНиколич попросил болельщиков поддержать «Локомотив»Бомбардир.ру«Аякс» продлил контракт с 36-летним ХунтелааромSoccernews.ru4Soccernews.ruBookmaker-ratings.ruМатч ТВСпорт-Экспресс«Аякс» объявил о продлении контракта с нападающим Клаасом-Яном Хунтелааром. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на один сезон. Предыдущий договор истекал этим летом.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Аякс» объявил о продлении контракта с 36-летним ХунтеларомФутбол России 13:4436-летний Хунтелар продлил контракт с «Аяксом»Матч ТВ 12:2736-летний Хунтелар продлил контракт с «Аяксом»Sportbox.RU 12:27рекламаГлавноеТарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной РоссииУЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 годФергюсон вызвал Макгрегора на бой«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матчеНиколич попросил болельщиков поддержать «Локомотив»Новости