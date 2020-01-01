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«Аякс» продлил контракт с 36-летним Хунтелааром
Soccernews.ru
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«Аякс» объявил о продлении контракта с нападающим Клаасом-Яном Хунтелааром. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на один сезон. Предыдущий договор истекал этим летом.В источнике
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«Аякс» объявил о продлении контракта с 36-летним Хунтеларом

Футбол России 13:44
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36-летний Хунтелар продлил контракт с «Аяксом»

Матч ТВ 12:27
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36-летний Хунтелар продлил контракт с «Аяксом»

Sportbox.RU 12:27
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