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«Утрехт» выбил «Аякс» из Кубка Нидерландов
Soccernews.ru
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  • Футбол России
В полуфинале Кубка Нидерландов "Аякс" проиграл "Утрехту". Таким образом, амстердамский клуб завершил борьбу в турнире.В источнике
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«Аякс» не смог выйти в финал Кубка Нидерландов

Sportbox.RU вчера в 17:12
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«Аякс» не смог выйти в финал Кубка Нидерландов

Матч ТВ вчера в 17:12
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«Аякс» вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв в 4-й раз в последних пяти матчах

Чемпионат вчера в 16:53
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