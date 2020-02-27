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«Аякс» обыграл «Хетафе», но вылетел из розыгрыша Лиги Европы
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • DELFI (Эстония)
  • Газета.Ru
  • Факты и комментарии
«Аякс» одержал победу над «Хетафе» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, однако не смог выйти в следующий раунд.В источнике
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«Аякс» вылетел из Лиги Европы, несмотря на победу над «Хетафе»

Газета.Ru 17:05
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«Аякс» вылетел из Лиги Европы, уступив «Хетафе» по сумме двух матчей

Советский спорт 17:00 
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«Аякс» обыграл «Хетафе», но вылетел из розыгрыша Лиги Европы

ProstoProSport 16:57
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