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Азар и Бензема выйдут в основе «Реала» на матч с «Эйбаром»
Soccer.ru
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«Реал» определился со стартовым составом на домашний матч 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром».В источнике
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Азар выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Эйбаром»

Газета.Ru 13:20
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Азар и Бензема выйдут в основе «Реала» на матч с «Эйбаром»

Советский спорт 12:54
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Азар попал в стартовый состав на матч «Реала» против «Эйбара»

Футбол России 12:47
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