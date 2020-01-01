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Азар пропустит три месяца из-за травмы
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Напомним, что у Азара была найдена трещина малоберцовой кости на правой ноге. По словам Мартинеса, восстановление от такого вида травмы займет не менее трёх месяцев.В источнике
Подробнее о событии
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Миллион евро за каждый день на бюллетене. Азар не оправдывает потраченные деньги

Sportbox.RU 09:10
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После трансфера в «Реал» Азар из-за травм пропустил столько же игр, сколько за все годы в «Челси»

Евро-футбол.ру 09:14
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Азар вылетел на 3 месяца. В «Реале» он уже пропустил 20 игр – столько же за 7 лет в «Челси»

Sports.ru 06:53
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