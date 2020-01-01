НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Реал» проиграл «Леванте» в чемпионате ИспанииАзар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцевРамос раскритиковал судью после поражения «Реала» от «Леванте»Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»Родриго не сыграет в Эль Класико из-за удаления в матче за «Кастилью»ГлавноеОвечкин поприветствовал Ковальчука после перехода в «Вашингтон»Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛПотапова вышла во второй круг турнира в АкапулькоМатч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавирусаГЛАС.RUАзар пропустит три месяца из-за травмыSports.ru19Sports.ruЕвро-футбол.руBookmaker-ratings.ruСпорт день за днемMetaratingsFootballHDUA-ФутболРБКFootball-fun.ruФутбол РоссииГЛАС.RUМатч ТВСегодня (Киев)NEWS.am SportГазета.RuSoccernews.ruSportbox.RUua.Tribuna.comTheUK.oneНапомним, что у Азара была найдена трещина малоберцовой кости на правой ноге. По словам Мартинеса, восстановление от такого вида травмы займет не менее трёх месяцев.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Миллион евро за каждый день на бюллетене. Азар не оправдывает потраченные деньгиSportbox.RU 09:10После трансфера в «Реал» Азар из-за травм пропустил столько же игр, сколько за все годы в «Челси»Евро-футбол.ру 09:14Азар вылетел на 3 месяца. В «Реале» он уже пропустил 20 игр – столько же за 7 лет в «Челси»Sports.ru 06:53рекламаЕщё по теме«Реал» проиграл «Леванте» в чемпионате ИспанииАзар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцевРамос раскритиковал судью после поражения «Реала» от «Леванте»Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»Родриго не сыграет в Эль Класико из-за удаления в матче за «Кастилью»ГлавноеОвечкин поприветствовал Ковальчука после перехода в «Вашингтон»Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛПотапова вышла во второй круг турнира в АкапулькоМатч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавирусаНовости