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Азмун: нахожусь в России восемь лет, я хотел бы принять новый вызов
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Напомним, что 25-летний форвард выступает за петербуржцев с февраля прошлого года. Азмун был выкуплен "Зенитом" у "Рубина" за 12 миллионов евро.В источнике
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Подробнее о событии
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Азмун: «Я играю в России восемь лет и хочу попробовать новый вызов. Надеюсь, вскоре так и будет»

Sport24.ru 09:37 
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Азмун намекнул на уход из «Зенита» ради нового вызова

Metaratings 09:12
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Сердар Азмун — об интересе «Наполи»: «У меня контракт с „Зенитом“, но я бы хотел принять новый вызов»

Матч ТВ 09:11
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