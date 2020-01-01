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Азмун, Малком и Ловрен смогут сыграть со «Спартаком»
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Все футболисты смогут принять участие в матче 10-го тура чемпионата России со "Спартаком". Встреча лидеров Российской Премьер-Лиге состоится 3 октября на "Открытие Арене".В источнике
Подробнее о событии
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Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о состоянии Азмуна, Ловрена и Малкома перед игрой со «Спартаком»

BetOn 09:41
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Стало известно, сыграет ли Азмун со «Спартаком»

Sport.ru 09:30
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В «Зените» рассказали о состоянии Азмуна, Малкома и Ловрена перед матчем со «Спартаком»

Чемпионат 09:03
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