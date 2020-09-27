Азмун, Малком и Ловрен смогут сыграть со «Спартаком»

Все футболисты смогут принять участие в матче 10-го тура чемпионата России со "Спартаком". Встреча лидеров Российской Премьер-Лиге состоится 3 октября на "Открытие Арене".