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Азмун, Малком и Ловрен смогут сыграть со «Спартаком»
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Все футболисты смогут принять участие в матче 10-го тура чемпионата России со "Спартаком". Встреча лидеров Российской Премьер-Лиге состоится 3 октября на "Открытие Арене".В источнике
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В «Зените» рассказали о состоянии Азмуна, Малкома и Ловрена перед матчем со «Спартаком»

Чемпионат 09:03
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Александр Медведев: «Работаем над тем, чтобы Ловрен, Малком и Азмун сыграли со „Спартаком“»

Sports.ru 09:29
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Азмун, Малком и Ловрен обошлись без травм и смогут сыграть со «Спартаком»

Матч ТВ 06:54
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