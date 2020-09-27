НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» обыграл «Уфу» в матче РПЛВ «Уфе» не исключают отставки Вадима ЕвсееваДзюба сравнялся с Аршавиным по числу голов за «Зенит»Четыре основных игрока «Зенита» травмировались в матче с «Уфой»Азмун мог получить травму после матча с «Уфой»ГлавноеЖиров, Кутепов и Соболев вызваны в сборную России на матчи Лиги наций«Зенит» сделал новое предложение «Удинезе» по трансферу Де ПауляАзмун, Малком и Ловрен смогут сыграть со «Спартаком»«Локомотив» одолел ЦСКА в матче ЧР по футболуПилот «Мерседеса» Боттас победил на этапе «Формулы-1» Гран-при РоссииФутбол РоссииАзмун, Малком и Ловрен смогут сыграть со «Спартаком»Sportbox.RU23Sportbox.RUНева СпортODDS.ruSports.ruСпорт-ЭкспрессИзвестияSoccernews.ruBookmaker-ratings.ru78.ruMetaratingsМР7.руНевские НовостиGazeta.SPbПетербургский дневникRT на русскомZenit-fk.ruBobsoccerАБНBetOnМатч ТВСпорт день за днемСпорт уик-эндРБК спортВсе футболисты смогут принять участие в матче 10-го тура чемпионата России со "Спартаком". Встреча лидеров Российской Премьер-Лиге состоится 3 октября на "Открытие Арене".В источнике Комментировать67Подробнее о событии В «Зените» рассказали о состоянии Азмуна, Малкома и Ловрена перед матчем со «Спартаком»Чемпионат 09:03Александр Медведев: «Работаем над тем, чтобы Ловрен, Малком и Азмун сыграли со „Спартаком“»Sports.ru 09:29Азмун, Малком и Ловрен обошлись без травм и смогут сыграть со «Спартаком»Матч ТВ 06:54рекламаЕщё по теме«Зенит» обыграл «Уфу» в матче РПЛВ «Уфе» не исключают отставки Вадима ЕвсееваДзюба сравнялся с Аршавиным по числу голов за «Зенит»Четыре основных игрока «Зенита» травмировались в матче с «Уфой»Азмун мог получить травму после матча с «Уфой»ГлавноеЖиров, Кутепов и Соболев вызваны в сборную России на матчи Лиги наций«Зенит» сделал новое предложение «Удинезе» по трансферу Де ПауляАзмун, Малком и Ловрен смогут сыграть со «Спартаком»«Локомотив» одолел ЦСКА в матче ЧР по футболуПилот «Мерседеса» Боттас победил на этапе «Формулы-1» Гран-при РоссииНовости