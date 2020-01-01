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Азмун: Пандемия — не шутка. Врачи рискуют своей жизнью каждый день
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Врачи рискуют своей жизнью каждый день, чтобы искоренить болезнь и помочь каждому заразившемуся.В источнике
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Азмун: Пандемия — не шутка. Врачи рискуют своей жизнью каждый день

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Сердар Азмун — о коронавирусе: эта пандемия — не шутка

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Сердар Азмун: «Эта пандемия - не шутка»

Футбол на Куличках 14:07
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