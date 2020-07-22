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Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
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Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20. Оба забили по 17 мячей, причем один из голов Азмун провел в матче заключительного тура против "Ростова" (2:1).В источнике
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С чего всё начиналось
Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим бомбардиром прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Кирьяков: Дзюба уже вряд ли перейдет в европейский клуб

РИА Новости 07:57
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Сердар Азмун: «Если ты упорно работаешь, то тебе обязательно за это воздастся»

ФК Зенит 03:00
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Азмун: никакой разницы между моими 17 голами и Дзюбы. Голы с пенальти не менее значимы при выборе лучшего бомбардира

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