Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20. Оба забили по 17 мячей, причем один из голов Азмун провел в матче заключительного тура против "Ростова" (2:1).В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим бомбардиром прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.