Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20. Оба забили по 17 мячей, причем один из голов Азмун провел в матче заключительного тура против "Ростова" (2:1).