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Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
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Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20. Оба забили по 17 мячей, причем один из голов Азмун провел в матче заключительного тура против "Ростова" (2:1).В источнике
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С чего всё начиналось
Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим бомбардиром прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 15:34
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Уткин высмеял лучших бомбардиров чемпионата России Азмуна и Дзюбу

Sport24.ru 17:39 
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Азмун признан лучшим бомбардиром РПЛ, несмотря на равенство голов с Дзюбой

Metaratings 16:02
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Гендиректор «Зенита»: «Как только Азмун и Дзюба вышли на поле, у „Ростова“ возникли проблемы»

Sports.ru 16:02
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