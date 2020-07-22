Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Игроки футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба и Сердар Азмун получили звание самых эффективных футболистов прошедшего сезона РПЛ. Такой информацией делится новостное издание «Интерфакс». На счету у обоих спортсменов числится по 17 забитых мячей.