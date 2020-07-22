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Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
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Игроки футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба и Сердар Азмун получили звание самых эффективных футболистов прошедшего сезона РПЛ. Такой информацией делится новостное издание «Интерфакс». На счету у обоих спортсменов числится по 17 забитых мячей.В источнике
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С чего всё начиналось
Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим бомбардиром прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru вчера в 15:34
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