Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Игроки футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба и Сердар Азмун получили звание самых эффективных футболистов прошедшего сезона РПЛ. Такой информацией делится новостное издание «Интерфакс». На счету у обоих спортсменов числится по 17 забитых мячей.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим бомбардиром прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.