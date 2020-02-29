Азмун из-за болезни не поможет «Зениту» в матче против «Локомотива»

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», передаёт Sport24. Иранский форвард пропустит матч с московским клубом из-за болезни. Также помочь сине-бело-голубым не сможет и нападающий Артём Дзюба, который получил травму в товарищеском матче с минским «Динамо». В источнике