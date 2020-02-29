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Азмун из-за болезни не поможет «Зениту» в матче против «Локомотива»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», передаёт Sport24. Иранский форвард пропустит матч с московским клубом из-за болезни. Также помочь сине-бело-голубым не сможет и нападающий Артём Дзюба, который получил травму в товарищеском матче с минским «Динамо».В источнике
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С чего всё начиналось
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Азмун не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»

Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом». Иранский форвард не сможет сыграть из-за болезни. Ранее Sport24 сообщал, что в игре с железнодорожниками из-за травмы не сыграет нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.
Sport24.ru 03:41 
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Азмун из-за болезни пропустит матч «Зенита» с «Локомотивом»

Чемпионат 05:23
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Азмун из-за болезни не поможет «Зениту» в матче против «Локомотива»

78.ru 05:05
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Источник: Азмун не сыграет в матче «Зенит» - «Локомотив»

Sport.ru 04:44
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