Азмун из-за болезни не поможет «Зениту» в матче против «Локомотива»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», передаёт Sport24. Иранский форвард пропустит матч с московским клубом из-за болезни. Также помочь сине-бело-голубым не сможет и нападающий Артём Дзюба, который получил травму в товарищеском матче с минским «Динамо».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом». Иранский форвард не сможет сыграть из-за болезни. Ранее Sport24 сообщал, что в игре с железнодорожниками из-за травмы не сыграет нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.