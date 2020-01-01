Азмун мог получить травму после матча с «Уфой»

У футболиста подозревают растяжение связок. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Сердар Азмун мог растянуть связки во время матча с «Уфой». Пока что это не точная информация.