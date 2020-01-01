НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Gazeta.SPbGazeta.SPb
Азмун мог получить травму после матча с «Уфой»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Gazeta.SPb
  • Нева Спорт
  • Невские Новости
  • Zenit-fk.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
У футболиста подозревают растяжение связок. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Сердар Азмун мог растянуть связки во время матча с «Уфой». Пока что это не точная информация.В источнике
Подробнее о событии
alt

Семак не исключил повреждения связок колена у Азмуна

Metaratings 13:30
alt

Сергей Семак: Никогда не хочется терять основных игроков

Советский спорт 12:40
alt

Семак: возможно, у Азмуна повреждение связок колена

Футбол России 12:30
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости