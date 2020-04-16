НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГлушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016ISU отменил чемпионаты мира по фигурному катанию и шорт-трекуНазваны возможные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыДрачев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную МолдавииЗиньковский отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»Soccer.ruАзмун может перейти в «Наполи» за 35 млн евроMetaratings113Piter.tv0:46Отмечается, что "Зенит" будет требовать за своего игрока не менее 35 млн евро. Кроме "Наполи" интерес к Азмуну проявляют "Лестер", "Вест Хэм" и "Эвертон", с которыми уже ведутся переговоры.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Источник: «Зенит» готов продать Азмуна за 35 млн евроСоветский спорт 11:36Итальянский журналист: «Наполи» ведёт переговоры с «Зенитом» по АзмунуФутбол России 10:25Два клуба АПЛ интересуются Азмуном. «Зенит» хочет за иранца не меньше 35 млн евроSport24.ru 09:46 рекламаГлавноеГлушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016ISU отменил чемпионаты мира по фигурному катанию и шорт-трекуНазваны возможные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыДрачев прокомментировал переход трех биатлонистов в сборную МолдавииЗиньковский отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»Новости