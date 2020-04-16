НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧемпионат мира по фигурному катанию официально отменен«У меня есть опыт» — Кокорин пошутил о самоизоляцииХоккеист Андрей Марков завершил игровую карьеруУЕФА предложил новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыГлушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016Soccer.ruАзмун может перейти в «Наполи» за 35 млн евроMetaratings115Piter.tv0:46Отмечается, что "Зенит" будет требовать за своего игрока не менее 35 млн евро. Кроме "Наполи" интерес к Азмуну проявляют "Лестер", "Вест Хэм" и "Эвертон", с которыми уже ведутся переговоры.В источнике Комментировать6Подробнее о событии Источник: «Зенит» готов продать Азмуна за 35 млн евроСоветский спорт 11:36Итальянский журналист: «Наполи» ведёт переговоры с «Зенитом» по АзмунуФутбол России 10:25Два клуба АПЛ интересуются Азмуном. «Зенит» хочет за иранца не меньше 35 млн евроSport24.ru 09:46 рекламаГлавноеЧемпионат мира по фигурному катанию официально отменен«У меня есть опыт» — Кокорин пошутил о самоизоляцииХоккеист Андрей Марков завершил игровую карьеруУЕФА предложил новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыГлушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016Новости